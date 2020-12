L'annuncio di Conte: "Domani Vidal non ci sarà. Non possiamo permetterci di rischiarlo"

Vidal potrà giocare domani? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Questa la risposta del tecnico nerazzurro: "Arturo non è disponibile per la gara di domani, rischiarlo vorrebbe dire allungare i tempi dell'infortunio e in quella zona di campo non ce lo possiamo proprio permettere. Non è disponibile. E' un calciatore d'esperienza, ha giocato tanto in questa competizione, sarà molto dispiaciuto ma allo stesso tempo contro il Borussia abbiamo vinto anche senza Arturo. Giocheremo con la consapevolezza delle grandi squadre, senza alibi. Anzi, proveremo a sfruttare questa assenza per provare a caricarci ancora di più".

