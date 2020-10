L'annuncio di un Gasperini soddisfatto per il mercato della Dea: "Ilicic presto a disposizione"

vedi letture

Gian Piero Gasperini s'è detto soddisfatto del mercato portato avanti questa estate dall'Atalanta. Nel corso di una intervista rilasciata a 'Sky', questo il pensiero del tecnico della Dea: "Il mercato è stato importante, la società ha cercato di allargare la rosa. Soprattutto in attacco ho la sensazione che ci siano giocatori di qualità. Inoltre, credo che potremmo anche arrivare a recuperare Ilicic in tempi rapidi, una cosa che sembrava molto difficile fino a poco tempo fa. Peccato per l'infortunio di Caldara ma anche in difesa siamo coperti. Se riusciremo a far diventare importanti i nuovi esterni acquistati allora anche lì avremo alternative molto importanti".