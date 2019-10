L'ansia che diventa stimolo. CR7 decide ancora le sorti bianconere

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus-Genoa 2-1 (36' Bonucci, 40' Kouame, 90+6' Cristiano Ronaldo)

Una vittoria sofferta e arrivata solo all'ultimissimo respiro grazie al rigore trasformato da Cristiano Ronaldo. Ma la Juventus vista contro il Genoa, orfana di 4 titolari come Szczesny, De Ligt, Pjanic e Higuain, aveva in mente un solo obiettivo. La vittoria. E così è stato, nonostante le evidenti e oggettive difficoltà.

Ci pensa CR7 - Come spesso capita, a togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato l'uomo più rappresentativo, ovvero CR7. Il portoghese non ha certamente vissuto una delle migliori serate da quando è alla Juventus. Anzi. Per larghi tratti della gara è sembrato fuori dal gioco, isolato sul centro sinistra e non in grado di incidere come suo solito. Tanto che il voto, a 2 minuti dal termine, sarebbe stato più vicino al 5 che al 6. Ma alla fine, con un gol annullato per fuorigioco, un rigore conquistato e trasformato, il portoghese si è preso la scena, ha alzato la sua valutazione e, cosa ben più importante, regalato altri 3 punti ai suoi. "Nella ripresa ci è aumentata un po' l'ansia, eravamo secondi visto il sorpasso dell'Inter", sono state le sue parole a fine gara. Un pensiero che fotografa bene il suo credo: ansia per essere momentaneamente secondi, dopo 10 giornate di campionato. Un'ansia più metaforica che reale visti gli accadimenti, ma comunque la si voglia chiamare un sentimento che il 5 volte Pallone d'Oro ha saputo trasformare in stimolo. Sistemando le cose proprio quando tutto sembrava oramai compromesso.