L'ansia e le lacrime: Cristiano Ronaldo è diventato umano

L’ansia per il primo gol in Serie A, confessata dopo la vittoria sul Sassuolo. Le lacrime per l’espulsione all’esordio in Champions League, suo terreno di caccia preferito. Due indizi non fanno ancora una prova, ma indicano una direzione: Cristiano Ronaldo è diventato umano. A dispetto della retorica sull’alieno e l’extra-terrestre. Il che, per la cronaca, è comunque un’ottima notizia per la Juventus: perché gli esseri umani sono fatti di debolezze, ma anche desideri. E dai desideri arriva la voglia di spingersi un po’ più in là.

Nessuno, siamo sinceri, ha immaginato Cristiano Ronaldo pronto a vivere il trasferimento alla Juventus come un buen retiro. Il giocatore che giorno dopo giorno vive per battere i suoi record li trova dentro di sé, gli stimoli per migliorarsi. Però l’ansia e le lacrime dicono che CR7 vive la Juventus come una sfida molto personale: non è il Manchester United in cui si è affermato tra Scholes, Giggs e compagnia vincente. Non è il Real Madrid che galactico era prima di Ronaldo e galattico rimarrà dopo Ronaldo. La Juventus può essere di Ronaldo in un modo in cui nessun’altra squadra nella sua carriera è mai stata. Forse soltanto il Portogallo, ma lì c’è ovviamente tanto altro. Tra l’ansia col Sassuolo e le lacrime di ieri, l’uomo bionico del calcio mondiale è diventato molto più umano, molto più vicino anche a chi non ne apprezzava il modo di intendere la vita e il calcio. In un certo senso, è stato bellissimo vedere Cristiano Ronaldo piangere. Non fraintendiamo, Brych: è un’esperienza che non riproveremmo.