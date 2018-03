L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Ringhio ring"

© foto di Di Benedetto

"Ringhio ring". Questo il titolo di apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in riferimento a Rino Gattuso, definito l'uomo della rinascita del Milan. Rinnovo con vista Champions: giorni caldi per l'allenatore, atteso da Juve e derby. Lui però a Torino si esaltava da giocatore e i cugini li ha eliminati in coppa.