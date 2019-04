© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Dybala-Icardi: affare per due". Questo il titolo di apertura di Tuttosport di questa mattina su Inter e Juventus. Paratici e Marotta valutano il clamoroso scambio: i pro e i contro. Da Emre Can difensore ai nuovi acquisti: ecco il progetto di Allegri. Il dossier: bianconeri primi fra le big di Champions per gli infortuni.