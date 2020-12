L'apertura di Tuttosport: "Llorente-Ozil. Juve, li prendi?"

vedi letture

"Juve, li prendi?", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Il riferimento è a Fernando Llorente e Mesut Ozil: l'attaccante del Napoli è ritenuto una garanzia e può tornare in bianconero dopo la Supercoppa. Il centrocampista si propone: ritroverebbe Ronaldo dopo i 3 anni al Real.

Dybala-Eriksen, Parigi chiama - In taglio alto si parla anche del PSG, che guarda in serie A per rinforzarsi a gennaio. L'arrivo di Pochettino al PSG condiziona le strategie di Juve e Inter: nel mirino uno fra la Joya, che ha in ballo il rinnovo in bianconero, è il danese, possibile pedina di scambio con Paredes.