L'apertura di Olé - "De Rossi, personalità e carattere in stile Boca"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è entusiasmo in Argentina per l'arrivo di Daniele De Rossi. La prima pagina del quotidiano Olé è interamente dedicata all'ex centrocampista della Roma, ormai ad un passo dal Boca Juniors. "L'italiano porta la sua cattiveria, il suo temperamento, la sua personalità e la sua esperienza, un puro sangue in pieno stile Boca", si legge nella presentazione del quotidiano argentino.