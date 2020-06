L'appeal dello United, la chiamata di Klopp. Koulibaly via da Napoli ma solo con lo sconto

L'appeal del Manchester United non è certo quello di una volta tanto che Frank Leboeuf, leggenda del calcio francese e ora opinionista tv, ha parlato a ESPN dell'africano e gli ha consigliato di snobbare i Red Devils per i rivali in Premier League, Liverpool o Chelsea. Dall'altra parte i Blues paiono intenzionati a rinforzare ora altre zone del campo e allora c'è il Liverpool di Jurgen Klopp. Gennaro Gattuso lo tratterrebbe volentieri anche per il prossimo anno, convinto che l'affinità con Manolas possa migliorare nei prossimi mesi. E la permanenza è una possibilità, anche perché la valutazione che fa il Napoli del difensore senegalese è di circa 90 milioni di euro e il suo stipendio (è il più pagato della rosa) si aggira sui sei milioni di euro a stagione. Sicché serve lo sconto, inevitabilmente. L'ultima stagione, poi, non ha contribuito a elevare lo status di top player di Koulibaly e i Reds non vogliono spendere così tanto, anche per formare quella che sarebbe una diga da brividi con Virgil Van Dijk. A 50-60 milioni, pensano in Premier League, allora sì che l'offerta potrebbe finire sul tavolo. In fondo Timo Werner, che sarà il futuro dell'attacco della Germania, ne è costati 60 circa, pur della clausola, la stessa di Dayot Upamecano che è considerato da subito l'erede del centrale del Napoli.