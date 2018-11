L'applauso di Inzaghi che regala tempo alla Lazio

Fonte: Dall'inviato all'Olimpico di Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

L'applauso invocato da mister Inzaghi nel post gara dell'Olimpico, a pensarci bene, risulta quasi scontato. Per tutta una serie di motivi. In primis perché l'impresa dei biancocelesti - qualificati con due turni di anticipo ai 16esimi di Europa League - non lascia spazio ad altro se non ad una cascata di complimenti per il primo obiettivo stagionale centrato.

Prima di pensare alla lotta per il primo posto nel girone, intanto è bene guardare a quanto fatto fino adesso. Perché il 2-1 sul Marsiglia di Rudi Garcia regala a Inzaghi più che altro del tempo. Sì, proprio così. Del tempo a disposizione. Del tempo per pensare con maggiore tranquillità (e attenzione) al campionato, alla lotta a distanza col Milan (e le altre) per la Champions. Del tempo per programmare e massimizzare al meglio il turn over nei prossimi mesi. Senza l'ansia del risultato o della qualificazione. Quest'ultima, come detto, è già arrivata. E dà alla Lazio la possibilità di gestire al meglio le gare fino a quasi febbraio inoltrato. Uno dei tanti vantaggi che - assieme all'autostima e alla sempre più forte consapevolezza nei propri mezzi- regala la vittoria dell'Olimpico.