L'arbitrato da 40 milioni: il collo di bottiglia che limita l'addio di Dybala

Non solo settanta (ottanta?) milioni di euro da versare alla Juventus. Chi si accolla Paulo Dybala rischia un arbitrato milionario, perché nel 2017 l'argentino ha rescisso unilateralmente il contratto con chi gestiva i diritti d'immagine - la maltese Star Image di Pierpaolo Triulzi, suo ex procuratore - e di fatto aprendo un contenzioso stimato di 40 milioni circa.

ACCORDI DA TROVARE - Il Manchester United nei giorni scorsi ha ricevuto una diffida all'utilizzo dei diritti di Dybala che, però, non ha fatto saltare il banco. O meglio, non più della decisione, da parte della Joya, di non volere giocare in Premier League. La stessa cosa potrebbe capitare con il Tottenham, anche se l'intenzione è quella di scegliere un altro campionato: la speranza sarebbe la Spagna, ma le big sono tutte a posto, quindi Francia o Italia, Paris Saint Germain o Inter.

PRECEDENTI - Dal canto suo Triulzi chiuderebbe il contenzioso con un "patteggiamento", una cifra molto più bassa dei 40 milioni richiesti. Anche perché il calciatore argentino non sarebbe troppo preoccupato: è già successo con Cavani che decise di staccarsi dal suo ex agente per motivi simili. Rimangono però richieste alte sia di ingaggio che di commissioni (e di buonuscita): meglio mettere da parte il tesoretto in caso le ipotesi diventassero realtà che rischiare di vedere gran parte dei soldi guadagnati in carriera andare in fumo.