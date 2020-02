© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'arbitraggio di Fabrizio Pasqua in Juventus-Fiorentina ha fatto molto discutere oltre che letteralmente esplodere il presidente viola Rocco Commisso. All'interno delle designazioni per la prossima giornata di campionato, non è presente proprio il fischietto della sezione di Tivoli, fermato dopo l'arbitraggio dello Juventus Stadium. Non sono arrivate comunicazioni di sanzioni o blocchi nei confronti del direttore di gara, ma fa pensare la coincidenza della sua assenza dai campi di Serie A dopo lo scontro a distanza tra la Fiorentina, la Juventus e il presidente dell'AIA Nicchi.

