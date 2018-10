L'architetto di Viale dei Gladiatori: Pellegrini brilla da n°10

Fonte: dall'inviato allo stadio Olimpico di Roma

Dirlo di una partita giocata davanti agli occhi attenti di Francesco Totti appare quasi sacrilego, ma quella giocata stasera da Lorenzo Pellegrini nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1, numero 10 per capirci, è davvero una signora partita. La seconda, dopo il derby, iniziato in panchina e concluso da grandissimo protagonista non solo per il gol che ha aperto la sfida. Dopo aver mostrato tantissimo all'Olimpico, sarebbe bello vederlo messo alla prova con continuità anche fuori dalle mura romane.

La gara giocata oggi dal centrocampista è stata un'insieme di fantasia, geometria e costruzione: un perfetto architetto per le trame giallorosse, oggi sicuramente facilitate da un avversario non all'altezza. Tuttavia, la prova del numero 7 è stata altamente convincente, in un ruolo che probabilmente non gli apparterrà ancora per molto. Bene invece farebbe Di Francesco a insistere su questa variante tattica, di certo non in grado di garantire il talento puro di uno come Pastore, ma tatticamente preziosa e in grado di esaltare tutte le caratteristiche da centrocampista spurio di Lorenzo Pellegrini.