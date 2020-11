L'Argentina comunica: "Martinez Quarta in viaggio da Firenze". Tampone negativo prima del volo

Nelle scorse ore lo stop dell’Asl Toscana alla partenza dei giocatori della Fiorentina per raggiungere i ritiri della rispettive nazionali aveva fatto discutere, soprattutto all’estero. In Argentina per esempio, dove aspettavano il difensore Lucas Martinez Quarta. La federazione argentina evidentemente è riuscita a sbrogliare la questione, visto che ha fatto sapere che l’ex River è in questo momento in viaggio per raggiungere il paese e aggregarsi al resto dei compagni della Seleccion.

Il quotidiano Olé aggiunge che Martinez Quarta ha ricevuto l'ok da parte delle autorità sanitarie italiane dopo aver effettuato un tampone con esito negativo.