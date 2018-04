L'arma da sfruttare: Milik la 'nuova' risorsa di Sarri

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

Il suo ritorno come arma da sfruttare da qui al termine della stagione. Arek Milik ha pareggiato i conti al San Paolo tra Napoli e Chievo, con la sua rete che ha poi dato nuova energia alla formazione di Sarri fino a raggiungere il 2-1 al 93' con Diawara.

L'assenza forzata del bomber polacco è stata pesante per l'attacco partenopeo, che ha praticamente mai variato l'ordine e la posizione del terzetto offensivo: Callejon-Mertens e Insigne, il trio delle meraviglie di tantissime sfide apparso però in affanno nelle ultime settimane.

Adesso Milik ha permesso a Sarri di variare gli uomini nell'ultima mezzora, ma anche tessuto tattico passando dal canonico 4-3-3 al 4-2-3-1 che l'allenatore ex Empoli stava testando prima del lungo infortunio dell'ex Ajax. In attesa di trovare quel minutaggio che permetta a Milik di partire titolare, lasciando a Mertens l'occasione di tirare il fiato in qualche occasione. Intanto Milik è tornato a essere importante e decisivo sette mesi dopo l'ultima rete, quella siglata allo Shakhtar in Champions prima di accusare il secondo infortunio al ginocchio in dodici mesi. Per la gioia di Sarri e dei tifosi azzurri, che vogliono vedere il numero 99 sempre più protagonista.