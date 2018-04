L'arma in più per un attacco atomico: Lazio, Anderson può essere decisivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Segna, diverte e molto probabilmente sarà l'unica italiana che sopravviverà agli infernali quarti di finale europei. La Lazio di Simone Inzaghi ha battuto per 4-2 l'ostico Salisburgo, una formazione che in ambito internazionale non perdeva da ben 19 incontri. Merito della solita straripante fase offensiva, con Immobile e Felipe Anderson assoluti protagonisti nel finale di gara, e di una maiuscola prova di squadra. Una squadra che ha saputo reagire alle ingiustizie arbitrali del primo tempo e al seguente nervosismo, tirando fuori le giuste motivazioni in una ripresa giocata a ritmi altissimi. Bravo anche Inzaghi, che ha spaccato la partita con l'innesto del brasiliano: Felipe Anderson ha risposto presente, segnando un gol nel momento più difficile. E potrebbe essere proprio lui l'arma in più per i capitolini in un finale di stagione da vivere con il fiato sospeso.