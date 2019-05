L'arma in più a giochi quasi fatti: Suso, un gol dal sapore agrodolce

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Le tensioni interne e i possibili risvolti futuri hanno fatto passare in secondo piano il ritorno al gol di Suso. L'esterno spagnolo ha segnato il gol che ha sbloccato la sfida contro il Bologna, a centoquattro giorni di distanza dall'ultimo centro realizzato contro il suo ex Genoa. Il suo apporto è mancato nelle ultime settimane a una formazione che ha fatto molta fatica a creare occasioni pericolose e innescare Krzysztof Piatek, che sembra essere stato assorbito dalla stessa spirale di mediocrità che aveva travolto gli altri numeri 9 nel recente passato. Il polacco dà l'impressione di essere davvero un uomo solo e abbandonato al proprio destino, in attesa che gli capiti qualche pallone da scaraventare in porta.

Il rendimento dell'attaccante ex Genoa è calato nettamente, così come la sua media reaizzativa. Il titolo di capocannoniere, ormai, è un sogno irrealizzabile, ma la responsabilità principale è di una squadra capace raramente di sfruttare le sue abilità da finalizzatore e di metterlo nelle condizioni migliori per risultare decisivo, così come lo era stato nelle prime apparizioni in maglia rossonera. Il Diavolo spera che il suo Pistolero non perda la fiducia e che trascini i suoi compagni nelle restanti tre partite, magari con l'aiuto di un ritrovato Suso. Anche se potrebbe essere troppo tardi.