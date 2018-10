L'arrendevole Bologna e i limiti della squadra di Inzaghi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non mi è piaciuto l'atteggiamento". Parole e musica di Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna che, dopo la sconfitta contro il Cagliari, mette sotto accusa la mancata reazione dei suoi. Reduci da due vittorie casalinghe, ma alla Sardegna Arena si è rivisto il Cagliari della sconfitta contro la Juventus. Considerato il diverso valore dell'avversario, definirlo un problema pare quasi un eufemismo.

Al di là delle qualità tecniche della rosa, il limite del Bologna sembra infatti la tenuta mentale. Accusato l'1-0, i felsinei sono usciti dalla partita, salvo riaffacciarvisi in via solo momentanea nel secondo tempo. Contro i bianconeri, il Bologna non aveva di fatto giocato. Oggi pomeriggio lo ha fatto per troppo poco. Per una squadra che dovrà giocarsi la salvezza punto dopo punto, non saper reagire alle difficoltà è un pericolo più difficile da superare di qualsiasi avversario.