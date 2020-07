L'arrivo in città e gli incontri con Gattuso e ADL. Napoli, come finirà il corteggiamento a Osimhen?

Victor Osimhen è l'obiettivo numero 1 del Napoli in vista del futuro. Nella giornata di martedì l'attaccante del Lille è arrivato in città per un contatto esplorativo con l'ambiente, mentre a cena ha incontrato il tecnico Gennaro Gattuso per capire idee e piani in vista del possibile futuro azzurro.

L'incontro con ADL - L'ulteriore passo in avanti è stato fatto nelle scorse ore, con Osimhen e il suo entourage che hanno incontrato anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Un faccia a faccia nel quale si è scesi nel dettaglio per ciò che riguarda cifre, dettagli e accordi futuri. La scelta finale ovviamente spetterà al giocatore, ma le sensazioni che si respirano circa l'esito della trattativa sono positive.

Cifre e dettagli - Il Lille, per il cartellino del classe '98, chiede 60 milioni mentre il Napoli sembra intenzionato a non superare i 50 cash. Per il giocatore, invece, si sta ragionando sulla base di un contratto quinquennale da circa 3 milioni a stagione bonus compresi.