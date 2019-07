L'arrivo, la foto social della Lazio e il giallo delle visite: il caso Jony

© foto di Federico Gaetano

Era arrivato nel silenzio, Jony. Atterrato mercoledì pomeriggio a Fiumicino, durante la cerimonia di celebrazione della Lazio al Campidoglio con la sindaca di Roma Virginia Raggi. L’evento per festeggiare la Coppa Italia e presentare le nuove maglie ha catalizzato l’attenzione di tutti: tifosi, addetti ai lavori e anche turisti. Tanto da far passare inosservato l’atterraggio dell’aereo dello spagnolo.

La Lazio ha subito postato sui propri social la foto di Jony con la sciarpa biancoceleste, come da prassi quando arriva un nuovo calciatore. Sarebbero mancate le visite mediche, in programma il giorno dopo, per poi annunciare l’ufficialità. L’idea era di aggregarlo al gruppo già giovedì pomeriggio, come è stato fatto con Lazzari, ma qualcosa è andato storto. Un ritardo burocratico, un documento non ancora arrivato, ha fatto slittare i controlli d’idoneità. Inizialmente a venerdì mattina, poi a data da destinarsi. “Ha sbagliato. Non ho ancora firmato niente”. Ha tuonato ieri il presidente del Malaga, Abdullah Al Thani. Salta l’operazione? Assolutamente no, per lo meno questa è la sicurezza del club di Lotito.

La Lazio non ha paura. Ha fatto le cose secondo le regole, così come il giocatore, che ha esercitato la clausola prevista nel suo contratto. Nessuna preoccupazione. Rimane solo l’amarezza di non aver fatto partire il 28enne, terzo miglior assist man della scorsa Liga, con la squadra per il Veneto. Sarebbe stato fondamentale al fine di migliorare e rendere più veloce il suo inserimento nel mondo biancoceleste. Pazienza, allora, sarà solo questione di giorni. Perché a Formello contano di sbloccare la trattativa al massimo entro lunedì, per far cominciare il prima possibile l’avventura italiana a Jony. E questa volta il suo arrivo nel ritiro avverrà con una grande copertura mediatica. Altro che silenzio...