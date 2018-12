L'Arsenal cede Ozil in prestito. Problema ingaggio, ma l'Inter ci pensa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In Inghilterra diversi quotidiani, fra cui il The Times e il Daily Mail, parlano del possibile addio all'Arsenal di Mesut Ozil. L'ex Real Madrid non ha preso bene l'esclusione dalla gara contro il Tottenham in EFL Cup, motivata da Unai Emery con 'ragioni tattiche'. E l'Arsenal, se questa situazione dovesse proseguire, valuterebbe una cessione (anche in prestito) del tedesco. Su cui c'è anche l'Inter, che in vista di gennaio potrebbe decidere di aggiungere un giocatore di talento alla rosa di Spalletti. Ma lo stipendio di Ozil, ad oggi, non sembra conciliabile con i parametri nerazzurri. Attualmente il giocatore guadagna 350mila sterline a settimana, in pratica 20 milioni di euro all'anno. Una cifra decisamente fuori dalla portata dell'Inter, soprattutto perché i Gunners non hanno alcuna intenzione di contribuire al pagamento dell'ingaggio.