© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Venti milioni di sterline, ovvero 22.3 milioni di euro. E' la richiesta, scrive 'Tuttosport', avanzata dall'Arsenal per la cessione immediata di Aaron Ramsey, centrocampista gallese che ha un contratto in scadenza a giugno.

La Juventus ha fatto sapere di non essere interessata a queste condizioni, anche perché ha già un accordo col centrocampista classe '90 per le prossime cinque stagione che partirà da luglio.