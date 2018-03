L'Arsenal pareggia subito: 1-1 di Welbeck dal dischetto. Rigore generoso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Subito l’occasione di farsi sotto per l’Arsenal: due minuti dopo il vantaggio di Calhanoglu, Danny Welbeck si inserisce in area. Ingenuo Ricardo Rodriguez nell’avvicinarsi all’avversario, ma l’attaccante inglese non fa davvero nulla per rimanere in piedi. L’arbitro non ha dubbi: rigore. Dal dischetto va lo stesso Welbeck, che spiazza Donnnarumma. Il Milan segna, ma l’Arsenal risponde di rigore: 1-1 all’Emirates, Welbeck pareggia il conto subito.