L'Arsenal supera il Milan nella corsa a Upamecano: il Lipsia è pronto a farlo partire

Il Milan resta in pressing per Dayot Upamecano, difensore francese in scadenza nel 2021 con il RB Lipsia e con una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. L'Arsenal, però, sarebbe in pole per il ragazzo: i Gunners avrebbero messo il francese come primo nome per la lista in estate e secondo la Bild, il Lipsia sarebbe disposto ad ascoltare offerte.