L'ascesa del centrocampista moderno. Van de Beek fa gola alle big

Dopo qualche anno di alti e bassi, l'Ajax ha ri-iniziato a produrre (ed esportare) talenti da lanciare nel grande calcio. E così dopo Cillessen, Sanchez, Kluivert, i nuovi prospetti buoni per le big europee sono De Ligt, De Jong, Neres, Ziyech e soprattutto Danny van de Beek. Centrocampista centrale che ha giocato tutta la sua (breve) carriera nell'Ajax, Van de Beek è uno dei giocatori più interessanti dell'intera rosa dei Lancieri, per caratteristiche e margini di crescita. E infatti l'Ajax, per non rischiare, gli ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2022.

Piedi buoni, personalità e un fiuto del gol importante lo rendono uno dei profili più moderni del panorama europeo, ragion per cui il Barcellona gli ha messo gli occhi addosso già da diversi mesi. Ma non solo, perché anche la Roma di Monchi dopo averci provato in estate ha intenzione di tornare all'assalto nei prossimi mesi. Ma proprio come De Ligt, o De Jong, la sua valutazione spaventa. E se lo standard di rendimento dovesse mantenersi su questi livelli, in estate (a gennaio è quasi impossibile immaginare un suo trasferimento) non basteranno 40 milioni per convincere l'Ajax a cederlo.