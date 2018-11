L'ascesa verticale di Rodrigo Bentancur. Dai dubbi al ruolo di leader

Fonte: Dal nostro inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'apprendistato, poi qualche mugugno per qualche errore non richiesto. Poi qualche minuto, la panchina, altre sparute apparizioni, altrettante tute indossate coi compagni che vestivano tacchetti e pantaloncini. Rodrigo Bentancur è stato studente bianconero alla scuola di Massimiliano Allegri con docenti d'eccezione come Miralem Pjanic. In quest'annata, tra necessità e virtù, il tecnico ha deciso non solo di farlo agire da regista e da alternativa ma pure da interno e insieme al bosniaco. Un'alchimia naturale: Bentancur ha studiato Pjanic a tal punto da sembrar sempre conscio di dove finirà il suo pallone, il suo servizio, il suo assist. Contro il Valencia ha giocato una gara matura, da leader. L'ennesima. Rodrigo Bentancur dall'Uruguay è così 'Celeste', adesso. Scoperto dal duo d'emigranti, Ribalta e Longoria, ora direttori sportivi di Zenit e Valencia, è diventato centrale nel progetto bianconero. Non più solo vice Pjanic. Non solo alternativa. Ma complementare. E titolare.