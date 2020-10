L'Asl di Torino segnalerà alla Procura i calciatori della Juventus che hanno violato l'isolamento

Il rispetto dell'isolamento diventa un caso anche in casa Juventus. L'Asl di Torino segnalerà infatti alla Procura i calciatori bianconeri che, a giudizio dell'azienda sanitaria, hanno violato l'isolamento per raggiungere le rispettive nazionali. Ad annunciarlo, Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, raggiunto dal Corriere di Torino: "È stata la stessa società a segnalarci che alcuni calciatori avevano lasciato il luogo di isolamento e perciò noi notizieremo l’autorità competente, cioè la Procura, di quanto avvenuto". Si tratta, ricorda il portale del quotidiano piemontese, di Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Cristiano Ronaldo, tutti partiti per raggiungere le proprie nazionali, ma sotto la lente di ingrandimento vi sarebbero anche Giangluigi Buffon e Merih Demiral, rimasti nelle proprie case e non nel J Hotel come il resto della squadra bianconera.