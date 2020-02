vedi letture

L'assalto del Real Madrid a Lautaro Martinez e la contromossa dell'Inter

Il Real Madrid prepara la spesa in italia e i nomi che ha in testa la formazione di Florentino Perez restano due. Lautaro Martinez e Fabian Ruiz. La strategia dei Blancos per l'argentino, già raccontata su queste colonne, è chiara. Pagare la clausola rescissoria a luglio da 111 milioni, ovvero quando si attiverà, e regalare il Toro a Zinedine Zidane. La dirigenza ne ha già discusso con Perez che ha dato il placet, l'entourage del giocatore (che tecnicamente dovrebbe a quel punto ricevere la clausola e, in caso d'accettazione, girarla all'Inter), sarebbe già stato informato. Per superare il Barcellona, sì, ma pure per garantirsi quello che è un vero e proprio crack mondiale.

Inter, rinnovo o 111? Brava l'Inter a scoprirlo e a comprarlo, dovrà ora essere abile la formazione nerazzurra a convincere Lautaro Martinez a rinnovare il contratto, aumentando la clausola o cancellandola. La volontà del club sarebbe quella di toglierla, ma la richiesta da 8 milioni dell'argentino per l'eventuale nuovo accordo si scontra con le cifre messe sul piatto dall'Inter. Così il rischio di perderlo è concreto, possibile, anche se 111 milioni di clausola (attivabile solo a luglio) non sono certo cifra indifferente. Il Real Madrid ha già impostato la sua strategia, i prossimi mesi saranno un conto alla rovescia per l'Inter per provare a rinnovare. E rovinare i piani delle Merengues.