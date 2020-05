L'asse Juve-Barça resta caldo. Arthur in-Pjanic out, Sarri pensa ad un nuovo centrocampo

La trattativa fra Juventus e Barcellona che coinvolge Miralem Pjanic e Arthur è viva, nonostante le smentite di rito. Nei giorni scorsi il brasiliano si è detto felice e tranquillo nella capitale catalana. E lo stesso ha fatto la madre dell’ex Gremio, provando a gettare acqua sul fuoco visti i rumors sempre più insistenti captati da radiomercato. Uno scambio impostato sulla base dello scambio, con valutazioni simili e rasenti i 60 milioni di euro. Con un leggero ammanco a favore dei blaugrana. Come colmare questo gap? Con l’aggiunta di cash da parte della Juventus o, in alternativa, l’inserimento di Mattia De Sciglio nell’operazione.

Occhio anche a Jorginho - All’operazione si lega indirettamente anche il gradimento, non certo nascosto, di Maurizio Sarri per Jorginho. Il suo organizzatore di gioco per eccellenza. Un giocatore avuto a Napoli, comprato col Chelsea e ora corteggiato in bianconero. L’apertura ad un ritorno in Italia c’è stata e a ben vedere l’italobrasiliano potrebbe andare a prendere proprio quella casella lasciata eventualmente libera da Pjanic. Con Arthur al suo fianco nel ruolo di interno.