© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il primo affare in assoluto è stato Antonio Sanabria, anno 2014. In quel caso, però, era stata soprattutto la Roma a orchestrare la trattativa col Barcellona. Da questa estate, invece, il Sassuolo ci ha preso gusto: l'asse coi catalani funziona. Tutto nasce da Marlon: i neroverdi, a metà agosto, definiscono l'arrivo del difensore brasiliano. Il brasiliano ha aperto la strada, Kevin-Prince Boateng è pronto a percorrerla. E poi? Nei rapporti di forza tra i due club, è inevitabile che ci si immagini il Barcellona pronto a saccheggiare il Sassuolo. Come, però, è complicato da prefigurare: il club blaugrana apprezza e studia il lavoro di Roberto De Zerbi, ma pare troppo presto per un clamoroso trasferimento. Al Sasssuolo c'è Domenico Berardi, ma anche qui siamo lontani da quel livello. Poi una pletora di giovani talenti: Pol Lirola e Rogerio, sui quali la Juve ha già una posizione di netto vantaggio. Stefano Sensi e Alfred Duncan: bravi, non ancora pronti per il Barcellona. Ma chi si aspettava che arrivasse questa chiamata per Boateng?