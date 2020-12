L'Assemblea di Lega Serie A ha deciso: Gravina sarà il candidato alle prossime elezioni federali

Si è tenuta oggi l'Assemblea di Lega Serie A con la partecipazione di tutte le Associate, collegate in video conferenza. I Club hanno approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2020 e definito l'invito a presentare offerte per il territorio italiano per i Diritti Audiovisivi del campionato di Serie A (triennio 2021 – 24). Il relativo bando sarà pubblicato nei primi giorni del prossimo mese di gennaio.

L’Assemblea di oggi è stata anche l’occasione per convergere su Gabriele Gravina quale candidato alle prossime elezioni federali, in programma a Roma il 22 febbraio 2021. “La Lega di Serie A, preso atto delle singole designazioni consegnate direttamente all’attuale presidente della FIGC, si è espressa a favore della sua candidatura, manifestando grande apprezzamento per il lavoro svolto fino ad ora” – ha commentato il Presidente Paolo Dal Pino.