L'assist di Leo a Higuain: dimostri di pensare solo al Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain è tornato nuovamente sotto i riflettori dopo le recenti esternazioni di Leonardo. Le parole del direttore generale del Milan, dopo la conferenza di presentazione di Paquetà, hanno gettato ombre sul futuro del Pipita in rossonero, ma allo stesso tempo il manager brasiliano ha fornito l'assist giusto per spegnerle definitivamente, ovvero dimostrare sul campo con i gol che nei pensieri di Higuain ci sia solo il Milan. Leonardo ha chiesto al Pipita lo scatto mentale che fino ad ora non è arrivato, il salto di qualità che tutto il club aspetta da settembre. Higuain sembra essere distratto dalle voci di mercato, con il Chelsea di Sarri in pole position per un trasferimento immediato a Londra, il mister con cui si è trovato meglio in Italia. Però l'ultima parola spetta al Milan e per ora ciò che filtra è il tentativo di recuperare completamente l'argentino e tenerlo fino a giugno. Poi al termine della stagione se la squadra dovesse centrare il quarto posto, il Pipita potrebbero essere riscattato, al contrario tornerà alla Juve. A gennaio dunque è difficile pensare all'addio dell'attaccante, soprattutto perché il Milan dovrebbe sostituirlo con una punta del suo stesso calibro, e il panorama europeo offre poche scelte, e durante il mese di gennaio chi parte viene pagato a peso d'oro. L'unica soluzione, nel caso in cui il Pipita forzasse la mano per andare via, sarebbe lo scambio di prestiti tra Morata e Higuain, tra Milan e Chelsea, una operazione da monitorare fino alla fine del mese.