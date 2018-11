L'assistman che ha battuto Giggs: Fabregas, il Milan e l'ostacolo ingaggio

© foto di Imago/Image Sport

Tripla cifra. È quella che ha raggiunto Cesc Fabregas: 100 assist in Premier League. Il più veloce nella storia del campionato inglese: Giggs ci mise 367 partite, lo spagnolo soltanto 293. Un numero che da fa contraltare a un altro: 48. Sono i minuti che il centrocampista del Chelsea ha rimediato in campionato in questa stagione. Complice l'infortunio da cui era reduce, ma evidentemente Fabregas non è al primo posto nelle gerarchie di Sarri. Un allenatore che, i tifosi del Napoli lo sanno benissimo, raramente guarda dal secondo posto in giù.

Ora c'è il Milan, su Fabregas. I rossoneri hanno perso Biglia per infortunio e Leonardo deve correre ai ripari. Al risparmio, perché la UEFA è sempre vigile. Un bel risparmiare, arrivare a Fabregas: al netto della lacuna Champions League, lo spagnolo ha vinto praticamente tutto il resto. Ostacolo ingaggio, ça va sans dire: il Chelsea potrebbe decidere di liberarlo a zero, come vi abbiamo raccontato ieri. Ma il suo stipendio si aggira attorno agli 8 milioni di euro. Un ostacolo non da poco. Ma per mister 100 assist si può fare un sacrificio.