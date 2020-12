L'Atalanta agli ottavi di Champions League. Il bilancio 2021 parte con 10 milioni in più

La seconda qualificazione consecutiva dell'Atalanta agli ottavi di Champions League fa sorridere i Percassi. Perché è evidente che l'approdo agli ottavi significhi ulteriori incassi per i nerazzurri, con il bonus ottavi che è di 9,5 milioni di euro. Praticamente quanto la partecipazione in Europa League del 2016-17, quando i nerazzurri vennero poi fermati dal Borussia Dortmund ai sedicesimi di finale. Evidente quindi il salto di qualità dei conti atalantini che, negli ultimi anni, hanno visto un +50 (in due stagioni) e che sarà abbastanza in positivo anche nel 2020. Da valutare l'impatto della pandemia, ma è chiaro che l'Atalanta traini il gruppo delle società virtuose, poche.

Così, escludendo il market pool, nell'edizione 2020-21 di Champions League l'Atalanta ha praticamente già incassato una cinquantina di milioni (scarsi) per l'arrivo agli ottavi di finale. Una cifra che permetterà un'ulteriore stabilità in conti già ampiamente positivi.