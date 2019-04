© foto di www.imagephotoagency.it

Un nuovo record per l'Atalanta di Gasperini. La vittoria contro il Bologna, 4-1 il finale, è infatti la partita di Serie A con la miglior partenza di sempre.

IL PRECEDENTE - Per trovare numeri simili occore tornare indietro di 87 anni. 6 marzo 1932, la Juventus batte la Roma 7-1. I primi 4 gol bianconeri arrivarono fra il 10' ed il 20' (Ferrari, Orsi, Ferrari, Cesarini), un record fino a questo momento imbattuto.

IL RECORD DELLA DEA - Questa sera, come detto, l'Atalanta ha fatto addirittura meglio di quella Juventus. Perché Ilicic ha segnato due gol nei primi 5 minuti. Quindi il tris di Hateboer al 9'. Infine Duvan Zapata al 15' per il poker. Numeri pazzeschi per la Dea, che oltre al sogno Champions continua a regalare spunti di riflessione e soprattutto record in fatto di gol segnati.