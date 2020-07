L'Atalanta con una vittoria è al secondo posto. Ma l'assenza di Ilicic preoccupa il Gasp

vedi letture

L'Atalanta vince 2-1 contro il Parma, rimane ben salda al treno per il secondo posto in classifica, perché basterà una vittoria contro l'Inter per chiudere appena dietro la Juventus. Novantotto gol, a solamente due da quota cento, ma una partita complicata nel primo tempo, con zero tiri in porta. Bene nel secondo, ma sono Malinovskyi e Gomez a togliere le castagne dal fuoco.

Ottima la serata per Gasperini, che cambia in corsa e riesce a vincere inserendo tutti gli attaccanti possibili, ma il problema semmai è Ilicic. Perché il tecnico ha ammesso che difficilmente sarà a Lisbona, per la sfida contro il Paris Saint Germain.