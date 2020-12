L'Atalanta difende, l'Ajax non riesce a sfondare. Solo un tiro in porta, è 0-0 al 45'

vedi letture

L'Atalanta attende mentre l'Ajax non trova grandi spazi. Così Labyad prova a calciare da lontano dopo una sponda di Brobbey, ma il suo tentativo è murato. Al ventesimo arriva una opportunità decisamente più chiara. Pessina allarga per Gomez che folleggia sulla trequarti, pescando poi Zapata in mezzo all'area. Il colombiano preferisce toccarla di prima per l'accorrente De Roon rispetto a cercare lo spunto personale, l'olandese però è lontano con il corpo dal pallone, con il tiro che si allarga inevitabilmente. I nerazzurri preferiscono gestire le sfuriate dell'Ajax per poi ripartire.

Così i sussulti sono relativamente pochi, con gli uomini di Ten Hag che provano ad assediare i bergamaschi, pur senza trovare mai la conclusione verso la porta. La pima frazione termina dunque 0-0, ma l'unico sussulto è al 45': Antony viaggia sulla sinistra e centra per Brobbey che, di testa, non impegna più di tanto Gollini.