© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Pasalic manda virtualmente l'Atalanta in Paradiso. Giocata straordinaria di Alejandro Gomez sulla sinistra, il cross in mezzo è un cioccolatino per Pasalic: il croato, di testa, manda alle spalle di un Pegolo proteso in tuffo. Tre a uno Atalanta contro il Sassuolo e Champions potenzialmente in ghiaccio. Controllo al Var per Doveri che non viene aiutato: gol convalidato.