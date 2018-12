© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Zero a due per l'Atalanta a Reggio Emilia alla fine del primo tempo. Zapata apre la contesa con un colpo di testa al ventunesimo, poi è Gomez - venti minuti più tardi - a raddoppiare con una conclusione dal limite dell'area. Unica nota lieta del Sassuolo è la prestazione di Matri, finora l'unico ad avere brio per impensierire i nerazzurri.