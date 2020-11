L'Atalanta è (almeno) in Europa League con due turni di anticipo

Sette punti in classifica contro gli zero del Midtjylland. L'Atalanta è in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League, con l'Ajax che affronterà il Liverpool nella prossima partita. I danesi, a zero punti, non possono però più rimontare i nerazzurri che, con questa vittoria, si troveranno almeno ai sedicesimi di Europa League a febbraio.