L'Atalanta e la Champions, Gasperini: "Curiosità e un po' di ambizione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esordio assoluto in Champions League per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, di scena stasera a Zagabria contro la Dinamo. "E' da inizio luglio che ci prepariamo per questo momento - ha detto il tecnico nerazzurro a Sky Sport -. E' una gara importantissima contro una nostra concorrente del girone, ci arriviamo con curiosità e un po' di ambizione".

Sul girone: "Dovremo affrontare le migliori squadre dei propri campionati (City, Shakhtar Donetsk e appunto Dinamo Zagabria). Un'occasione per capire il nostro livello, ma giocando con le nostre caratteristiche faremo bene. La rosa? Stiamo bene, sono praticamente tutti a disposizione".