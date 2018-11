L'Atalanta è tornata: Inter surclassata, sognando la rivincita europea

“D’Aversa ha creato un gruppo importante, Gervinho sta facendo un grande campionato ma i meriti vanno al mister che è protagonista di un ottimo lavoro e i calciatori lottano l’uno per l’altro”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Pino Calabria, intermediario che ha portato Gervinho al...

Udinese, Pradé: "Velazquez ha il supporto della società, tifo per lui"

L'Inter più brutta della stagione: interrotta la striscia vincente in Serie A

Inter, Spalletti: "Se vinci poi scateni invidia e cattiveria. In Italia è così"

Milan, non si molla Benatia: possibile prestito a gennaio

Inter, Spalletti: "Sconfitta che ci porteremo dietro, noi lenti in tutto"

Otto gol in cinque: l'arma in più dell'Atalanta arriva dalle retrovie

Gol e spettacolo. Chievo-Bologna finisce 2-2. Primo punto per Ventura

Inter, Handanovic sincero: "Alcuni discorsi sono prematuri per noi"

Dopo il 5-1 al Chievo, il 3-0 al Parma e il 2-1 al Bologna, anche stavolta i nerazzurri hanno vinto e convinto dal punto di vista del gioco e dell'intensità. Blindando la difesa (appena tre reti subite nelle ultime quattro gare) e, soprattutto, sfruttando tutto il loro potenziale offensivo (ben quattordici gol all'attivo nelle medesime partite). Quando alla fantasia di Ilicic, alle magie di Gomez e alla forza fisica di Zapata, aggiungi d'altronde pure le reti dei difensori (in questo caso Mancini e Djimsiti), quest'Atalanta diventa un cliente scomodo per chiunque, Inter di Spalletti compresa.

Quattro vittorie consecutive e sesto posto in classifica insieme al Sassuolo con 18 punti, l' Atalanta torna a sognare. Gian Piero Gasperini, settimana scorsa, lo aveva dichiarato: "Prima o poi dovremo battere una big se vogliamo alzare l'asticella". Detto-fatto, perché la sua Dea oggi ha completamente surclassato la seconda (ora terza) forza della Serie A con personalità e spirito di sacrificio.

