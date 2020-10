L'Atalanta è un rullo compressore: Papu show, al 45' è 4-1 per gli uomini del Gasp

vedi letture

Gol e spettacolo. Solita Atalanta nella prima stagionale al Gewiss Stadium, al termine del primo tempo il punteggio è sul 4-1 in favore della squadra di Gasperini. In gol Muriel, Gomez, Pasalic e Zapata, praticamente inutile la prima rete siglata da Diego Godin con la maglia dei sardi. Partita mai in discussione, nerazzurri sul velluto nei primi 45': si va negli spogliatoi con un altro poker nerazzurro e con la consapevolezza di poter fare ancora di più.

MURIEL NON SBAGLIA, GODIN PAREGGIA - I nerazzurri non partono forte come al solito, ma gestiscono il possesso: Cagliari in attesa, gli spazi sono davvero pochi. Ci pensa Palomino a trovare il tracciante giusto tra le linee: palla in profondità per Muriel che scappa ai due centrali e solo davanti a Cragno non sbaglia. L’Atalanta gioca un po’ col freno a mano tirato, ma al 22’ De Roon spacca la traversa in due con una conclusione dal limite. Gol mangiato, gol subito come nei grandi classici del calcio: sugli sviluppi di un corner il nuovo arrivato Diego Godin trova la rete del pareggio.

PAPU SHOW - Giusto il tempo di esultare per gli uomini di Di Francesco: dopo 4’ dal pareggio di Godin arriva un’altra rete straordinaria del Papu Gomez. Coordinazione perfetta dai 20 metri e palla a giro sul palo opposto: quarto gol in tre partite per il numero 10 argentino che non smette più di stupire. L’inerzia è tutta per gli uomini di Gian Piero Gasperini, in campo si vede il ritmo diverso: al 37’ Gosens aggancia un pallone sporcato da Muriel e mette in area piccola un assist al bacio per Pasalic. Il croato prima ringrazia e poi supera Cragno per la terza volta. Al 41' arriva anche la rete di Zapata: azione personale del colombiano e conclusione a giro sul secondo palo praticamente imparabile.

Segui il live testuale di Atalanta-Cagliari su TuttoMercatoWeb.com!