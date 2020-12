L’Atalanta baila senza il Papu Gomez. Poker alla Roma, è tornato anche Ilicic

Finalmente Ilicic, finalmente l’Atalanta di qualche mese fa. Dopo un primo tempo da dimenticare completamente e un periodo segnato da alti e bassi, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini tornano al successo con un bel po’ di gol messi in rete e maggiore consapevolezza rispetto alle ultime gare. La Dea orfana di Gomez - ormai il Papu è sempre più lontano da Bergamo - rifila il poker alla Roma, una delle squadre più in forma del campionato: secondo tempo praticamente perfetto in cui i giallorossi di Fonseca non sono stati in grado di contrastare il ritorno della compagine orobica. Il giocattolo è ancora integro.

SESTA VITTORIA - La prova di Torino aveva evidenziato una squadra vogliosa. Prestazione positiva contro i bianconeri, ma non sufficiente per poter strappare l’intera posta in palio. Ieri al Gewiss Stadium le cose sono andate in maniera differente: 4 gol in un tempo, l’Atalanta non segnava così tanto praticamente dalla sfida esterna con il Mitjylland. Bel gioco, reti e una reazione incredibile - l’ennesima sotto la gestione Gasperini - dopo aver subito il primo gol. In un periodo simile era necessario vincere: la banda del Gasp ha pure convinto, allontanando almeno per una sera tutti i malumori accumulati in settimana. E le vittorie salgono a quota 6.

IL RITORNO DEL NUMERO 72 - La notizia più bella è sicuramente il ritorno di Josip Ilicic. Non solo in campo - quello era già avvenuto a Napoli dopo un momento personale davvero complesso -, ma al centro della manovra nerazzurra. Lo sloveno è entrato in tre azioni da gol su quattro, ritrovando anche la rete: quando è in serata il 'Professore' insegna sempre calcio.

Le conclusioni, dopo un risultato del genere, portano a due riflessioni. La prima riguarda Gomez, questa squadra può far bene anche senza l’argentino. Ovviamente la sua assenza può pesare sul lungo periodo e non deve essere valutata soltanto in base a una gara, ma i segnali sono incoraggianti. La seconda riflessione riguarda la qualità: senza tocchi precisi e l’estro creativo di un paio di giocatori non si riesce a esprimere il credo gasperiniano. Pensieri a parte, l’Atalanta baila senza il Papu. Almeno per una notte.