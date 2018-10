L'Atalanta in Nazionale: de Roon grande con l'Olanda, Ilicic espulso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati dell'Atalanta:

IRAQ

Novanta minuti per Ali Adnan contro l'Arabia Saudita, con il suo Iraq raggiunto al novantesimo dopo l'iniziale vantaggio.

GAMBIA

Mezz'ora in Togo, novanta minuti in casa per Musa Barrow con il suo Gambia, malinconicamente ultimo nella classifica del girone per la Coppa d'Africa. Uno a uno in trasferta, zero a uno - in undici contro dieci - nel ritorno.

ALBANIA

Novanta minuti per Etrit Berisha contro la Giordania, altrettanti per Berat Djimsiti nella sconfitta, 2-0, contro l'Israele di Nations League.

BELGIO

Settantatré minuti per l'esterno destro Timothy Castagne nell'amichevole che il Belgio impatta contro l'Olanda per 1-1.

OLANDA

Novanta minuti per Marten de Roon nel 3-0 dell'Olanda contro la Germania, mentre non gioca con il Belgio. Soluzone contraria ad Hans Hateboer, presente 45 minuti - nella ripresa - nel pari per 1-1.

SVIZZERA

Ottantasette minuti per Remo Freuler, con la sua Svizzera che perde 2-1 contro il Belgio. Non presente nella gara contro l'Islanda.

SLOVENIA

Un pari e una sconfitta per Josip Ilicic, sessantuno minuti contro la Norvegia, novanta - ed espulsione nel finale - contro Cipro.

CROAZIA

Salta la sfida contro l'Inghilterra, mentre gioca nell'amichevole contro la Giordania nel 2-1 per gli scaccorossi.

POLONIA

Arkadiusz Reca gioca male nella sfida contro l'Italia in programma a Chorzow, venendo sostituito dopo 85 minuti.