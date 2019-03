L'Atalanta la pareggia: 1-1 contro il Chievo, gol di Ilicic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pareggia l'Atalanta con Josip Ilicic al 10' della ripresa. Freuler serve al limite dell'area Zapata che, spalle alla porta, col piattone manda in porta Ilicic: questo, a tu per tu con Sorrentino, non sbaglia. E' 1-1 adesso a Bergamo contro il Chievo.