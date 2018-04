L'Atalanta manca il tris, anzi no. Rigore alle stelle, rimedia Gomez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tris dell'Atalanta, che fallisce un rigore con De Roon ma rimedia grazie ad un'azione personale di Alejandro Gomez, che salta mezza difesa e ottiene il terzo gol contro il Benevento. Gli orobici mettono in ghiaccio i tre punti, mentre i giallorossi rischiano una serata amarissima, con la retrocessione in B matematica in caso di successo della SPAL.