L'Atalanta non ha nessuna intenzione di fermarsi. E in Francia hanno già cambiato idea

vedi letture

La voglia costante di superarsi, ma soprattutto la citazione in prima pagina di un giornale nazionale che considera il calcio alla pari degli altri sport. I due elementi possono sembrare in apparenza sconnessi, ma sono uniti da un filo logico: l'Atalanta ha dimostrato di non volersi fermare, con quella voglia interna di superarsi che accomuna ogni giocatore chiamato in causa. In gergo tecnico la sana rivalità che accompagna tutte le squadre di successo.

Il secondo fattore ha poi un peso specifico maggiore: in Francia hanno iniziato a dare spazio ad un gruppo che continua a rifilare cinquine ai propri avversari con fin troppa facilità. Venerdì qualcuno dalle parti di Parigi aveva esultato per aver pescato la Cenerentola in Champions League, ma dopo il 2-2 con la Juventus e il 6-2 nel derby con il Brescia parecchi hanno cambiato idea.

Don't stop me now - La preoccupazione di Gasperini riguardava la forma fisica della squadra, interrotta nel momento migliore della stagione. Qualcosa è rimasto come sospeso al momento pre-lockdown, sembra che qualcuno abbia fatto taglia e incolla eliminando il periodo negativo dovuto al lungo stop. L'Atalanta è tornata in campo con la stessa fame, anzi forse con un bel po' di cattiveria agonistica in più. Chi entra vuole fare bene e sfruttare l'occasione, anche perché il Gasp è un osso duro e non si fa convincere facilmente. Un meccanismo che autoalimenta un modo di intendere il calcio che strappa applausi anche agli avversari.

Europa ad un passo, poi il PSG - La Roma non regala il risultato sperato, ma ormai la pratica Champions League sembra essere archiviata. Gasperini è stato chiaro: record di vittorie, record di gol e qualificazione alla prossima fase a gironi della competizione europea, questi sono i tre obiettivi dei nerazzurri in questo finale di stagione. Poi si penserà al PSG e a quei quarti di finale che fanno sognare tutto il popolo nerazzurro. La Francia nel frattempo inizia a prendere le misure: se finisci su uno dei maggiori quotidiani sportivi francesi vuol dire che il tuo calcio non è passato di certo inosservato.