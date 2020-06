L’Atalanta non mola mia: un pomeriggio di ordinaria amministrazione, tra lacrime ed emozioni

Cento giorni o poco più. Le mascherine levate, gli occhi stanchi, la fila di carri armati che rimarrà scolpita nella memoria di tutti. E la voglia di tornare a giocare, anche se l’entusiasmo non si può alimentare quando hai passato tutto ciò. È cambiato tutto in questi tre mesi a Bergamo: i tempi sono tornati pian piano ad essere frenetici, ma la vita ha acquistato un peso diverso. Ci sono delle priorità differenti, anche se la cosa più importante delle cose meno importanti è tornata. È cambiato tutto tranne il calcio di Gian Piero Gasperini e un’Atalanta che continua a fare il bello e il cattivo tempo, nonostante tutto.

Ancora lacrime - Il video trasmesso sul maxischermo ha probabilmente zittito tutti: silenzio irreale nonostante la musica e i pensieri che tornano a quei giorni carichi di angoscia. Difficile reagire in maniera differente, soprattutto in una città colpita al cuore e una squadra che ha vissuto tutto sulla propria pelle. Le lacrime sono state nascoste in maniera maldestra dai protagonisti, l'abbraccio collettivo - seppur virtuale - ha fatto capire cosa vuol dire far parte di una realtà come Bergamo. Squadra e città uniti in unico dolore, un sentimento difficile da spiegare soltanto con le parole.

Nuovo calcio, vecchia Atalanta - Primi minuti sottotono, qualche rischio e due occhiatacce del Gasp: tanto è bastato a far voltare pagina ai nerazzurri per ripartire da quella notte di Valencia. Dopo è iniziato lo show, con Gomez ad inventare e Zapata a finalizzare. Strapotere fisico e atletico per larghi tratti della gara e la sensazione di aver visto soltanto il 40% del potenziale dei nerazzurri. In soldoni, l’Atalanta si è fermata, gestendo il vantaggio conquistato nella prima frazione.

Risultato finale? Una vittoria netta per 4-1 - come nel match di andata - e la consapevolezza di non aver mollato nulla. Un pomeriggio di ordinaria amministrazione, tra lacrime ed emozioni: Bergamo ripartirà, d'altronde non può piovere per sempre.