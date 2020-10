"L'Atalanta non può vincere lo scudetto". Ma dopo il 4-1 alla Lazio i segnali dicono il contrario

Secondo poker consecutivo. Otto gol in due partite, centesima vittoria per Gasperini e un Papu Gomez commovente. L'Atalanta mette in valigia tutto ciò nell'aereo di ritorno da Roma, con una buona dose di consapevolezza a riempire il tutto. Il tecnico di Grugliasco è stato chiaro ancora una volta sulla parola scudetto: "L'ho detto tante volte. In questo momento Inter, Juve e Napoli possono giocarselo, poi ci sono una schiera di squadre che sono in grado di fare tanti punti". Niente tricolore dunque, ma i segnali che arrivano dalla trasferta dell'Olimpico dicono il contrario.

ENNESIMA VITTORIA - L'allenatore orobico ha toccato quota 100 vittorie da quando guida una macchina praticamente perfetta, ma ancora non è il momento di andare in pensione. Complicato farlo con una squadra simile, che dà spettacolo e che ormai ha preso l'Olimpico come lo stadio di casa: prestazione da dieci e lode nel primo tempo, con tre gol rifilati ai biancazzurri, e una ripresa gestita nel migliore dei modi. Senza dimenticare quel Papu Gomez che incanta e segna come se fosse un goleador.

IDEA TRICOLORE - Il pensiero, dopo quattro stagioni al top, si concretizza ogni giorno di più. Inter e Juventus hanno un organico differente, a ogni modo gli orobici possono essere la terza forza di questo campionato. I bianconeri hanno tentennato contro la Roma, mentre i nerazzurri di Conte segnano tanto, ma incassano ancora troppo. I segnali ci sono, anche se le parole di Gasperini dicono il contrario. Solo il tempo e il campo daranno il verdetto definitivo. Ora è il momento di godersi una squadra che continua ad esprimere la vera essenza del calcio.